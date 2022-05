Litauen vil ha norsk hjelp mot Russlands blokade av Odesa

Norge har formannskapet i Østersjørådet, og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er vert for onsdagens møte. Der vil hennes litauiske kollega Gabrielius Landsbergis legge fram forslaget om felles innsats for å oppheve Russlands blokade av den ukrainske havnebyen, får VG bekreftet fra utenriksdepartementet i Vilnius.

– Vi vil i utgangspunktet be om diplomatisk støtte til forslaget, og vi vil gå videre med enkeltland for å heve blokaden av Odesa, slik ukrainerne ønsker, sier Landsbergis til nyhetsbyrået BNS.

Han sier blokaden truer global matforsyning. Håpet er at ved å bryte blokaden kan 22 tonn matkorn skipes ut av Odesa i stedet for å risikere at det går til spille. Da VG tirsdag ettermiddag ba om en norsk kommentar til initiativet, var det ikke kjent for Utenriksdepartementet.

Mandag sa Landsbergis at han vil samle en koalisjon av villige land for å forsøke å gjenoppta skipstrafikken og mateksporten fra Odesa.

Østersjørådet, hvor Norge nå har formannskapet, består av landene rundt Østersjøen, pluss Norge, Island og EU. Russland har vært suspendert fra rådet etter invasjonen i Ukraina.

Utenriksministermøtet i Kristiansand onsdag er det første på ministernivå siden 2013.

