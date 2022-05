Zaghari-Ratcliffe sier hun ble tvunget til å skrive under på tilståelse før løslatelse

Hun hevder også at det var britiske myndighetspersoner til stede på flyplassen i Teheran da hun under tvang skrev under på den falske tilståelsen for spionasje.

De iranske tjenestepersonene til stede skal ha sagt at hun ikke ville komme seg på flyet til Storbritannia med mindre hun skrev under.

– Hele situasjonen der jeg signerte den tvungne tilståelsen ble filmet. Jeg er sikker på at de vil vise det en dag, sa Zaghari-Ratcliffe i et intervju med BBC.

Labour-politier Tulip Siddiq, som representerer Zaghari-Ratcliffes hjemdistrikt i London, sier påstanden er alvorlig for den britiske regjeringen.

– Utenriksminister Liz Truss må redegjøre i Parlamentet hva hun visste om denne sjokkerende avsløringen og hvilke konsekvenser det kan få for Zaghari-Ratcliffe, sier Siddiq.

Zaghari-Ratcliffe ble pågrepet på flyplassen i Teheran i 2016 da hun skulle hjem til Storbritannia etter et familiebesøk. Hun var ansatt i den veldedige organisasjonen Thomson Reuters Foundation, men var på ferie da pågripelsen skjedde.

Hun ble dømt til fem års fengsel for å ha planlagt å styrte Irans regjering, noe hun har benektet hele veien. De siste to årene har hun tilbrakt i husarrest i foreldrenes hjem i Teheran.

I mars ble Zaghari-Ratcliffe og en annen britisk-iransk statsborger løslatt og fløyet tilbake til Storbritannia. Løslatelsene skjedde etter at Storbritannia betalte en gjeld på 400 millioner pund til Iran. Gjelden dreide seg om stridsvogner som ble bestilt på 70-tallet, men aldri levert.

