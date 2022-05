Tidligere Trump-advokat til demokrat: – Du er sannsynligvis like dement som Biden

«You are a jackass. You are a brainwashed asshole. You are probably as demented as Biden».

Videoen av Rudy Giulianis verbale utblåsning har gått viralt etter at reporteren, Jacob Kornbluh, delte den på sin twitter søndag kveld, samme dag som paraden fant sted. På ett døgn har den fått mer enn 440.000 visninger. Giuliani er også tidligere borgermester i New York City.

Dette skjedde kun to dager etter at Giuliani i timevis har sittet som vitne i retten med 6-januar komitéen, som undersøker stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar 2021, hvor fem mennesker døde. I videoen ser vi Giuliani som vifter med et Israelsk flagg, stående bak den nåværende borgermesteren i New York, Eric Adams, idet han går bort til rekkverket på høyre side og roper: «Du er en drittsekk« og «du er en hjernevasket drittsekk».

Det var Jacob Kornbluh, politisk reporter ved den jødiske nyhetskilden Forward, som filmet det hele. Ifølge ham var de Giuliani ropte til demokrater.

Latterliggjøres

Joe Biden, mannen som vant over Donald Trump under det forrige presidentvalget i USA i 2020, ble også referert til i Giulianis utblåsning, da han ropte «du er sannsynligvis like dement som Biden», før han refererte til sine syv år som borgermester i New York og sa: «Jeg reduserte kriminalitet, din jævel!».

Mange latterliggjør Giulianis opptreden under «Jewish Community Relations Council» (JCRC) sin «Celebrate Israel»-parade. Det nettopp fordi 6. januar-komiteen for tiden forbereder seg på å gjennomføre seks offentlige høringer i juni, som har til hensikt å illustrere hvordan Trump og noen av hans allierte brøt loven i forsøk på å beholde Trump som president, til tross for at Joe Biden gikk av med presidentseieren i 2020. De offentlige høringene er foreløpig satt over en 12-dagers periode i juni, hvorav to av dem avholdes i beste sendetid, ifølge et utkast til tidsplan, skriver The Guardian.

Giuliani har blitt anklaget for å være en del av et avtalt spill om å få Trumps tidligere visepresident, Mike Pence, til å stoppe sertifiseringen av Bidens seier, men som Pence selv ikke gikk med på. Giuliani skal også ha koordinert et ulovlig forsøk på å få lovgivende forsamliger til å sertifisere lister over Trump-velgere i stater hvor Biden faktisk hadde vunnet. 6. januar-komitéen har fastslått i rettsprotokollene at begge de overnevnte sakene var ulovlige.

