Biden presenterer nytt handelssamarbeid

– USA og Japan og elleve andre nasjoner går sammen om Det økonomiske rammeverket for India- og stillehavsområdet, kunngjorde Biden på en pressekonferanse med Japans statsminister Fumio Kishida.

Biden kom til Tokyo etter et tre dager langt besøk hos en annen nær alliert, Sør-Korea. Han kalte Japan en viktig global leder for å ha sluttet seg til presset mot Russland etter invasjonen av Ukraina.

Biden er opptatt av å vise at USA ikke er blitt avledet av Ukraina-krigen og presenterte planene om et omfattende handelssamarbeid mellom landene i Asia- og Stillehavsregionen, IPEF, som inkluderer India og blant annet har som mål å isolere Kina.

[ – Trump vurderte å trekke seg etter skandale-opptak ]

Frykt for arbeidsplasser

I motsetning til andre handelsavtaler er det ingen plan om å forhandle om tollsatser og lette markedstilgangen, noe som er upopulært i USA på grunn av frykt for å undergrave amerikansk industri og arbeidsplasser.

I stedet er målsettingen for IPEF å integrere medlemmene på fire områder: digital økonomi, forsyningskjeder, infrastruktur for ren energi og tiltak mot korrupsjon.

Det er ingen politisk appetitt i USA for å gå tilbake til en bindende handelsavtale med Asia etter at tidligere president Donald Trump trakk USA ut av Stillehavspartnerskapet, som etter hvert ble gjenopplivet uten USA.

[ Kina trapper opp patruljering etter amerikanske besøk på Taiwan ]

Krass advarsel til Kina

På pressekonferansen kom Biden også med den klareste amerikanske advarselen til Kina mot å invadere Taiwan på flere tiår. Han sa at Kina «flørter med fare» om de skulle våge seg til et angrep.

– Det er forpliktelsen vi har pålagt oss selv, sa han da han ble spurt om USA ville agere militært om Kina prøver å ta kontroll over Taiwan med makt.

– Vi sluttet oss til ideen om Ett Kina, men en forestilling om at dette kan oppnås ved maktbruk, er bare ikke aktuelt, understreket han og la til at USAs forpliktelse er enda sterkere etter Russlands invasjon av Ukraina.

[ Slik er Marine Le Pens bastion. En av fire lever under fattigdomsgrensa (+) ]

Signal til Beijing

Han sa at Russlands president Vladimir Putin må betale en høy pris for invasjonen av Ukraina, og håper at dette er noe som Kina har merket seg.

– Hva slags signal sender dette til Kina om prisen for å forsøke å ta Taiwan med makt, sa han.

Kina mener at Taiwan er en provins av Kina som etter hvert skal gjenforenes med fedrelandet, og i tråd med Ett Kina-politikken anerkjenner USA Kina og har ikke diplomatiske forbindelser til Taiwan.

Men USA har nære og uoffisielle bånd til Taiwan, inkludert et interessekontor som fungerer som en de facto ambassade, og bidrar til Taiwans forsvar.

Saken fortsetter under videoen

– Ingen fare for resesjon

På pressekonferansen sa Biden også at han ikke tror det er fare for resesjon i USA, til tross for høy inflasjon og problemer i forsyningskjeden, som delvis skyldes Russlands invasjon av Ukraina.

Han erkjente at USA har problemer, og at mange amerikanske familier rammes av høye energipriser og mangel på enkelte produkter, men mente at problemene ikke er like alvorlige som i resten av verden.

– Dette er noe som kommer til å ta tid å komme seg over, sa han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen