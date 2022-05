Australias nye leder vil ta klimakampen – forsker sier vi får vente og se

Av Snorre Schjønberg/NTB

Det australske valget ble et klimavalg, slår flere analytikere fast. Labor-leder Anthony Albanese kastet den konservative regjeringen med løfter om en ny tilnærming til klimapolitikk.

Umiddelbart etter at han ble tatt i ed, satte Albanese seg på flyet for å dra på toppmøte i Tokyo. Med seg hadde han budskapet om at et nytt mannskap er på plass i Australia.

– Det er en regjering som representerer en endring i måten vi møter verden på i spørsmål som klimaendringer, sa han.

Spennende

Spennende og lovende takter, men lykke til, er analysen til Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

– La oss vente og se. De har en enormt lang vei å gå. På klimatoppmøtet i høst var de tydelige på at de ikke skulle gi opp kull. De har vært og er fremdeles ett av de mest skitne landene hvis du teller per hode, sier Kleiven til NTB.

Hun sier at Australia har rykte på seg for å være en sinke på de globale klimatoppmøtene. Regjeringen har vært voldsom lojal til kullvirksomheten, sier Kleiven. Australia bruker kull blant annet for å lage strøm.

Albanese har lovet ambisiøse mål for utslippskutt. Han vil gjøre Australia til en supermakt på fornybar energi.

– Vi kan kalle det et klimavalg. Men jeg setter det litt i hermetegn, for Albanese er en litt både og-minister, sier Kleiven.

– Det er store ord, men samtidig har han måttet balansere velgermassen sin. Han skal også ha med seg arbeiderne og kan ikke bare ri på den fornybare bølgen, sier Kleiven.

Klimakrise

Hun påpeker at Australia er ett av landene der de globale klimaendringene synes best. Landet er i en klimakrise, sier hun og viser til skogbranner, tørke og ekstremvær.

Det kan få stor betydning hvis kullnasjonen Australia nå går foran og demonstrerer at det går an å omstille. Det kan vise land som Brasil, Kina og India at det faktisk er mulig å gå bort fra kull.

– Australia har både økonomi, muligheter og teknologi til å gjøre det. Det er det som er det viktige, men det gjenstår å se hva slags politikk de vil føre. Det er en enorm og skitten industri som skal endres, sier Kleiven.

Hun drar en parallell til Norge, der Nordsjøen og oljen er vår ripe i lakken. Albanese lover kutt, men samtidig at han ikke skal slutte å gi lisenser til nye kullgruver, slik regjeringen gir nye letelisenser etter olje og gass.

– Vi må gi ham litt tid til å bygge en klimapolitikk, men det er ikke noen tvil om at Australia tok et klimavalg. Det går fra en nesten hånlig, anti-klimapolitikk og total klimafornektelse, sier Kleiven.

Ny tone på toppmøter

Hun mener det vil bli spennende å se hva Australia får til på solkraft og hydrogen og om de vil bli en aktør i utviklingen av havvind.

I tillegg til at det kan gjøres store endringer internt i Australia, er det forventninger til at landet vil spille en helt annen rolle på internasjonale toppmøter.

– Ja, absolutt. Retorikken fra Australia er enormt viktig, sier Kleiven.

Hun sier vi allerede på klimatoppmøtet i høst kan merke at Australia har fått en ny leder som vil endre landets image.

– At Australia tar et globalt ansvar og ønsker å bli en global supermakt, tror jeg er viktig. De utviklede kullnasjonene må gå foran. Hvis ikke Australia og Canada får til dette, blir det veldig vanskelig, sier Kleiven.

Allerede i Tokyo og i forberedelsene til høstens klimatoppmøte vil vi kunne få glimt av hva slags endring Australia reelt sett vil gjøre. Klimatoppmøtet vil bli som en eksamen, der verden vil få se hvilke kutt Australia vil forplikte seg til og innenfor hvilken tidshorisont.

– Det er mange land som følger med på dem, og det er mange land som har lidd under de enorme utslippene fra Australia, sier Kleiven.

Enkel gutt fra Sydney

Albanese har lovet flere endringer i tillegg til å ta klimapolitikken på alvor. Han vil bekjempe korrupsjon, gi urbefolkningen flere rettigheter og gjøre sosiale endringer som blant annet billigere barnehage for å få flere kvinner i arbeid.

Den nye statsministeren har beskrevet seg selv som en som har jobbet seg fram i livet. Han vokste opp med en alenemor i kommunal bolig i Sydney.

– Jeg ser fram til å lede en regjering som gjør vanlige australiere stolte, som ikke forsøker å så splittelse. Folk er konflikttrøtte, sier Albanese.

