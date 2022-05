– Trump vurderte å trekke seg etter skandale-opptak

Det skriver Kellyanne Conway, Trumps tidligere valgkampsjef og nære rådgiver i en ny bok, ifølge The Daily Beast. Avisen har fått tilgang til et eksemplar av memoarboken Here’s the Deal som slippes tirsdag.

7. oktober 2016 – en måned før presidentvalget mellom Trump og Hillary Clinton – publiserte The Washington Post et opptak fra 2005, der man hører Donald Trump snakke med Access Hollywood-programleder Billy Bush. I opptaket antyder Trump at han kan komme til å kysse en kvinne som han og Bush er på vei for å møte.

Så sier Trump: «Jeg blir automatisk tiltrukket av vakre kvinner, jeg bare begynner å kysse dem, det er som en magnet. Jeg venter ikke engang. Og når du er en stjerne, så lar de deg gjøre det. Du kan gjøre hva som helst».

«Hva du vil», sier Billy Bush.

«Grab them by the pussy», sier Trump.

Massiv fordømmelse av Trump

Opptaket slo ned en bombe i amerikansk offentlighet, og Trump møtte fordømmelser fra hele det politiske spekteret. Republikaneren Paul Ryan sa han ble kvalm av det han hørte, og flere kommentatorer mente at dette trolig var spikeren i kisten for Trumps håp om å vinne valget.

Ifølge The Daily Beast skriver Conway at hun og Trump, natt til 8. oktober 2016, gikk ut av heisen i 24. etasje i Trump Tower, for å diskutere fremtiden.

Kellyanne Conway begynte å jobbe for Donald Trump i 2016. Hun var først valgkampsjef, så politisk rådgiver før hun forlot Det hvite hus i 2020. Her er feirer hun valgseieren sammen med Trump i november 2016. (Mark Wilson/AFP)

Trump mente at det republikanske partiet kunne komme til å tvinge ham til å trekke seg eller stemme for å ekskludere ham.

«Skal jeg trekke meg», spurte Trump, ifølge boken.

Conways beskrivelse i boken står i skarp kontrast til Trumps uttalelser til The Wall Street Journal 8. oktober 2016, der han sa at det er «null sjanse for at jeg gir meg», «jeg kommer aldri til å gi opp». I det samme intervjuet sa Trump at han får utrolig mye støtte fordi Hillary Clinton er en «fryktelig feil kandidat».

[ – Ukraina kan ikke gå tilbake til slik det var 24. februar – nå skal russerne ut ]

Skal ha vært i tvil

I boken skriver Conway at hun på dette tidspunktet lurte på om Trump testet henne eller om han faktisk tvilte på seg selv. Ifølge Conway avfeide hun tanken om at Trump skulle gi seg.

«Du kan faktisk ikke gjøre det, med mindre du vil gi opp, og gi hele jævla greia til Hillary».

Trump skal da ha svart: «Hva mener du med at jeg ikke kan»?

Conway skal ha forklart at det var uaktuelt å trekke seg på dette tidspunktet, siden forhåndsstemmingen allerede hadde begynt.

«Jeg vet at du ikke liker å tape, men jeg vet også at du ikke liker å gi opp», skal hun ha sagt til Trump.

Ifølge boken skal Trump ha vært i tvil, og spurt: «Kommer jeg til å tape? Kommer vi til å tape? Kan vi fortsatt vinne?».

Conway skal deretter ha forsikret Trump om at han kom til å vinne, samtidig som hun også skal ha konfrontert ham med opptaket, og kalt uttalelsene hans for «motbydelige og forkastelige».

Kort tid etterpå ba Trump om unnskyldning for uttalelsene sine, og gikk samtidig til angrep på Bill og Hillary Clinton. Cirka et år senere snudde Trump på flisa, og hevdet at skandaleopptaket kunne være falskt, noe Billy Bush – som snakket i det samme opptaket – kontant avviste.

Ifølge en studie mistet Donald Trump støtte blant velgerne som følge av opptaket, men han endte – som kjent – likevel opp med å vinne presidentvalget 8. november 2016.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen