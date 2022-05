Fransk minister: Ukraina må vente minst 15 år på EU-medlemskap

– Vi må være ærlige. Dersom du sier at Ukraina blir medlem av EU i løpet av seks måneder eller et år eller to, da lyver du, sa Beaune til lokalradiostasjonen Radio J søndag.

– Det er trolig om 15–20 år, det tar lang tid, fortsatte han.

Han viste samtidig til muligheten for å danne en løsere sammenslutning, som gir Ukraina mulighet til å bli integrert i Unionen tidligere, slik president Emmanuel Macron har foreslått.

Tilbudet ble møtt med en kald skulder hos Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han holder fast ved at prosessen med å gjøre Ukraina till fullverdig EU-medlem, bør starte umiddelbart.

Macron sa 9. mai at realistisk sett vil ta flere tiår før Ukraina kan slutte seg til EU.

[ Bistanden til Ukraina: – Det mest verdifulle er å gi penger ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen