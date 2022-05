Zelenskyj krever at Russland må betale for krigsødeleggelsene

I sin daglige videotale sier president Volodymyr Zelenskyj at Russland må betale for hvert eneste hjem, skole, sykehus og forretningslokale som ødelegges av russiske styrker.

Presidenten tar til orde for at det opprettes en juridisk mekanisme der alle som blir påført lidelser som følge av Russlands handlinger, vil kunne motta kompensasjon.

I talen viser han til at det fredag ble skutt en russisk rakett mot Kharkiv-regionen nordøst i Ukraina, der et kultursenter ble ødelagt i Lozova. Samme dag ble det gjennomført russiske angrep mot havnebyen Odesa sørvest i Ukraina, Poltava i øst, og Zjytomyr i vest, uttaler han.

I Donbas øst i Ukraina har de russiske angrepene vært kraftigst, der byene Rubizjne og Volnovakha er lagt i ruiner, på samme måte som russiske styrker har gjort det i Mariupol og forsøker å gjøre med Sievjerodonetsk, ifølge presidenten.

Missilangrep mot kulturpalasset i Lozova Videoen viser det som skal være et missilangrep mot et sivilt bygg i byen Lozova, syd for Kharkiv. Det er kulturpalasset i byen som blir angrepet.