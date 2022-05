Storbritannia vil vurdere militær støtte til Moldova

I et intervju med avisa Telegraph sier hun at det er viktig at Ukraina blir i stand til å forsvare seg selv på permanent basis.

– Det gjelder også andre sårbare stater, slik som Moldova, sier Truss.

På spørsmål om Russland utgjør en sikkerhetstrussel mot Moldova, svarer hun «absolutt». Hun sier flere land bør være utstyrt militært i tråd med Natos standarder.

En ikke navngitt britisk kilde sier til Telegraph at Nato-medlemmer kan bidra med moderne utstyr som kan erstatte gammelt militært utstyr fra Sovjet-tiden.

Vender hjem til ødelagte hjem i Chernihiv Flere familier vender nå hjem til sine ødelagte hjem, blant annet i Chernihiv.

