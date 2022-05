Russland hevder å ha ødelagt vestlige våpen

Våpenleveransen ble rammet av langtrekkende raketter i nærheten av jernbanestasjonen Malyn nordvest i Ukraina lørdag, opplyste Russlands forsvarsdepartement ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Faktisk.no har undersøkt videomateriale knyttet til påstanden og slår fast at den ikke er verifisert.

– Vi har ikke funnet belegg for å si at disse videoene viser at Russland har ødelagt en stor våpenlast fra vestlige land ved jernbanestasjonen i Malyn, i Zjytomyr oblast vest for Kyiv, sier Faktisk Verifiserbar lørdag kveld.

– Det kan derimot synes som om skadene ved jernbanesporet og jernbanestasjonen i Malyn er svært begrensede. Slik vi ser det, er det kun skade på jernbaneskinnene og et digert krater i bakken samt noe skade på en transportvogn eller to, heter det videre.

Faktasjekkerne påpeker også at en vogn som er delvis veltet i en av videoene, er av en type som vanligvis ikke brukes til å frakte våpen.

Norge er blant en lang rekke land som har bidratt med våpen til de ukrainske regjeringsstyrkene. Russiske myndigheter har tidligere framholdt at de mener vestlige lands våpenleveranser til Ukraina er legitime mål.

