Kredittvurderingsbyrå nedgraderer Ukraina

Byrået mener det er økende risiko for at den russiske invasjonen av Ukraina kan komme til å påvirke landets evne til å håndtere gjelden.

– Ukraina står overfor en militærkonflikt som trekker ut mer enn det Moody's først antok etter invasjonen i slutten av februar, står det i forklaringen fra byrået.

Til tross for stor økonomisk støtte fra verdenssamfunnet til å håndtere Ukrainas umiddelbare behov, venter Moody's at den ukrainske statsgjelden kommer til å øke betydelig på mellomlang sikt.

USA vedtok torsdag en hjelpepakke på nærmere 389 milliarder kroner til Ukraina for å hjelpe landet i kampen mot Russland og for å holde statsapparatet gående. Pakken kommer i tillegg til en hjelpepakke på nærmere 136 milliarder kroner i mars.

Det internasjonale pengefondet vedtok i mars en hjelpepakke verdt 13,6 milliarder kroner til Ukraina, mens Verdensbanken har vedtatt et lån på 3,4 milliarder kroner som del av en totalpakke på over 6,8 milliarder kroner.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har sagt at hans regjering trenger 68 milliarder kroner i måneden for for at landet skal holde seg økonomisk flytende. Moody's anslag går ut på at Ukraina vil ha behov for en samlet finansiering i år på rundt 485 milliarder kroner.

Økonomien i landet ventes å krympe med 35 prosent i år som følge av omfattende ødeleggelser på landets produksjonsevne.

Ukrainske tanks kjører gjennom Mariupol Ukrainske tanks viser fram ødeleggelsene i Mariupol, i forkant av det siste avgjørende slaget om byen

