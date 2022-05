Dommer sier nei til at Biden kan oppheve koronarestriksjoner ved Mexico-grensen

Biden-administrasjonen har uttalt at ordren, som ble innført av tidligere president Donald Trump for over to år siden, ikke lenger er nødvendig.

Men republikanske guvernører i over 20 delstater gikk rettens vei for å kreve at ordren fortsatt må gjelde. Fredag utstedte den føderale dommeren Robert Summerhays et pålegg som gir guvernørene medhold.

– Domstolen finner det slik at delstatenes saksøkere har oppfylt alle kravene til midlertidig forlengelse, står det i kjennelsen fra Summerhays.

Ordren som Trump innførte, går under navnet «Title 42». Ordren medfører at alle som tar seg inn i USA uten visum, selv når hensikten er å søke asyl, i praksis blir stanset. Ordren skulle ha utløpt kommende mandag.

