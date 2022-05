Prisen på espresso sto ikke på oppslagstavla – kaffebar ble bøtelagt

Flere medier omtaler hendelsen etter at Francesco Sanapo, eieren av kaffebaren Ditta Artigianale i Firenze, la ut innlegg på Instagram der han klager over omstendighetene.

– Dette skjer bare fordi en kunde er misfornøyd med prisen på kaffen, sier han, og forklarer at prisen på all kaffe har økt betraktelig de siste årene på grunn av problemer med leveranser og produksjon.

– Ingen bør bli overrasket over å måtte betale rundt to euro for en kaffe i dag, mener han.

Saken er blant annet referert i The Guardian.

Hadde ringt FBI i London

I Italia, som i Norge, er det opplysningsplikt på prisen på varer og tjenester. For selv om prisen på den koffeinfri espressoen som kunden bestilte, sto opplyst i den digitale menyen via QR-kode, sto den ikke på oppslagstavla bak disken.

Dette førte til at kunden ringte det lokale politiet og anmeldte restauranten for brudd på lov om opplysningsplikt.

Nå lar også Sanapos følgere seg også opprøre over hendelsen. En person kommenterer på Facebook at dersom dette hadde skjedd i London ville nok kunden heller ha tilkalt FBI, hvis kaffen var såpass rimelig.

Ber om lovendring

I innlegget, som nærmer seg ti tusen visninger, ber baristaen nå om en lovendring av det han mener er en utdatert lov.

– Jeg mener at med alt som administreres i barer i dag, er denne loven absurd og bør endres. Ellers ville 99,9 % av barene og restaurantene lett ta feil, sier han og viser fram dokumentet med kjennelsen fra politiet, sier han, og beklager overfor følgerne sine at han lufter frustrasjonen sin i sosiale medier.

– Jeg er ikke en som bruker sosiale medier til å klage, men denne gangen har de rørt ved noe som er for viktig for meg og for hele utelivssektoren, kaffe- og kafeteriaverdenen, sier Sanapo.





