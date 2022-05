Nye tall: 100.000 barnedødsfall knyttet til RS-virus

Den er publisert i tidsskriftet The Lancet, og omtalt av The Guardian. De aller fleste dødsfallene skjer i fattige land og mellominntektsland.

Over 100.000 dødsfall blant barn under fem år i 2019 kan knyttes til RS-virus, ifølge forskerne. Dette tilsvarer 2 prosent av alle dødsfall per år i denne aldersgruppen.

Det finnes ingen vaksine mot viruset, som fører til infeksjon i luftveiene.

En økning av antall RS-tilfeller den siste tiden knyttes til koronapandemien. Strenge smitteverntiltak har gjort at mange barn har fått dårligere immunitet mot andre typer sykdommer. Nå som tiltakene er fjernet, er de mer sårbare enn de ellers ville vært.

I Norge var det et uvanlig utbrudd av RS-virus blant barn i fjor høst og i vinter. Også Sverige hadde en unormalt tøff RS-sesong.

