Minst 30 skadd i uvær i Tyskland

En tornado rammet byene Lippstadt og Paderborn i Nordrhein-Westfalen fredag kveld og forårsaket store skader, opplyser lokale myndigheter. Video i sosiale medier viser tak og store mengder bygningsrester som slynges rundt.

Meteorologene varslet kraftig regn og hagl i de vestlige og sentrale delene av Tyskland fredag, etter en storm dagen før som veltet trær over veier og jernbanelinjer og oversvømmet hundrevis av kjellere.

Politiet opplyser at to franske paraglidere mistet livet da de ble tatt av vinden i Ballenstedt sørvest for Berlin.

Uværet inntraff etter flere dager med uvanlig varmt vær for årstiden. I Köln ble skolene stengt så elevene skulle få tid til å komme seg hjem.

