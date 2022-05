Kraftig brann skaper forsinkelser på flyplass i Genève

Ifølge avisa Tribune de Genève huser bygningen et nytt mottakssenter for asylsøkere som er under oppføring. Tykk, svart røyk ligger over rullebanen, og ifølge flere øyevitner er det hørt eksplosjoner.

Flyplassens talsperson Ignace Jeannerat opplyser at flytrafikken er rammet som følge av at deler av rullebanen ikke kan brukes.

Flere fly på vei til Genève er omdirigert til andre flyplasser, mens flyplassen lar det være opp til flygerne å bestemme om de vil ta av til tross for røyken.

Genève er Sveits’ nest travleste flyplass etter Zürich. Rullebanen går langs grensa til Frankrike, og det er inngang til terminalen fra begge land.

