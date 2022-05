Tidligere dansk forsvarsminister «fredes» av Folketinget

Torsdag ble det klart at det ikke er flertall i det danske Folketinget for å oppheve immuniteten til tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

Den danske riksadvokaten har bedt justisdepartementet om å tiltale Frederiksen for å ha lekket statshemmeligheter. Men siden han er valgt inn på Folketinget, kan han foreløpig ikke tiltales med mindre et flertall av nasjonalforsamlingen stemmer for å ta fra ham den parlamentariske immuniteten.

Frederiksen er siktet for brudd på den danske straffelovens paragraf om uautorisert utlevering av høyt graderte opplysninger, også kjent som landsforræderi.

Ikke innsyn

En utfordring i saken har vært at folketingsmedlemmene ikke har fått fullt innsyn i hva anklagene mot Frederiksen går ut på. Kun partilederne har fått informasjon.

De Konservative var blant partiene som stemte mot å oppheve immuniteten, og var dermed med på å danne flertallet. Leder Søren Pape Poulsen understreker at spørsmålet har vært preget av dilemmaer.

– På den ene side er det snakk om at man potensielt kan fortelle statshemmeligheter straffefritt og uten konsekvenser. På den andre side er det snakk om at Folketingets medlemmer jo skal vite hva de stemmer over, sier han til Politiken.

Fortrolighet

Frederiksen var forsvarsminister mellom 2016 og 2019. Frem til slutten av august 2020 var han formann for Folketingets komité for etterretningstjenestene. Medlemmene her er underlagt den høyeste grad av fortrolighet.

Det spekuleres i at bakgrunnen for siktelsen henger sammen med opplysninger Frederiksen delte da han gjestet TV-programmet «Lippert» i 2020. Han gjestet programmet etter at det hadde kommet flere saker om mulige kritikkverdige forhold i Forsvarets etterretningstjeneste (FE).

Under TV-programmet opplyste han at det på 90-tallet ble inngått en hemmelig avtale mellom Danmarks daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen og USAs president Bill Clinton.

Avtalen gikk ut på at amerikanske National Security Agency (NSA) kunne avlytte danske internettkabler for å spionere på andre land og deres statsborgere, ifølge dansk TV2.

Flere siktet

Fredriksen var den femte som i løpet av kort ble siktet for landsforræderi i Danmark. I desember i fjor ble sjefen for FE i Danmark, Lars Findsen, og tre andre nåværende eller tidligere ansatte i landets to etterretningstjenester, også siktet.

Det er derimot ikke kjent om siktelsen mot Frederiksen har sammenheng med siktelsene i desember. Det danske forsvarsdepartementet har avstått fra å kommentere siktelsen mot den tidligere forsvarsministeren.

Fredriksen er medlem av danske Venstre og har vært medlem av Folketinget i Danmark siden 2007.

