Senatet i USA godkjenner hjelpepakke til Ukraina på 40 milliarder dollar

President Joe Biden ventes om ikke lenge å skrive under på at hjelpepakken skal sendes.

– Bistand til Ukraina er mye mer enn veldedighet, sa lederen for republikanerne i Senatet, Mitch McConnell, før avstemningen.

Pakken består av både militær, økonomisk og humanitær hjelp. Blant annet er seks milliarder dollar øremerket kjøp av pansrede militære kjøretøy og luftvernsystemer, mens nesten ni milliarder går til å styrke det politiske systemet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takker for hjelpen på Twitter.

– 40 milliarder dollar er et betydelig bidrag til å gjenopprette freden og sikkerheten i Ukraina, Europa og verden, skriver han.

Kongressen bevilget allerede i mars nesten 14 milliarder dollar til Ukraina, bare noen uker etter at Russland invaderte landet. Men mesteparten er nå brukt opp.

En republikaner nølte

Den siste pakken på 40 milliarder ble vedtatt i Representantenes hus i forrige uke, men den høyrevridde og isolasjonistiske republikanske senatoren Rand Paul, som er imot amerikansk inngripen i verden, forsinket behandlingen i Senatet i flere dager.

Han er bekymret for den høye prisen og mener det skulle vært klarere hvordan pakken skal finansieres, og hvor pengene går.

Men Lindsey Graham, en annen republikansk senator, som tidligere har tatt til orde for at Russlands president Vladimir Putin burde likvideres, sa at «når det gjelder Putin, betaler vi enten nå eller senere».

I tillegg til Paul var alle de øvrige ti som stemte imot, blant de mest høyreorienterte republikanerne, blant dem Josh Hawley og Marsha Blackburn.

Mer penger til våpen

Kort etter avstemningen kvitterte utenriksminister Antony Blinken ut 100 millioner dollar som allerede er vedtatt. De pengene går blant annet til 18 nye haubitser og radar mot artilleri, ifølge Pentagon.

USA forsøkte i ukevis å få Russland fra å invadere krigen, blant annet ved å offentliggjøre etterretningsinformasjon, og har svart på invasjonen med kraftig press mot Putin, inkludert omfattende sanksjoner.

I et sjeldent tilfelle av dialog snakket USAs og Russlands forsvarssjefer, generalene Mark Milley og Valerij Gerasimov, torsdag med hverandre på telefon. I forrige uke ringte forsvarsminister Lloyd Austin til sin russiske motpart Sergej Sjojgu og oppfordret ham til umiddelbart å innlede våpenhvile. Men uten hell.

Rød løper for Sverige og Finland

Biden kaller Ukraina-krigen del av en USA-ledet kamp for demokrati mot autoritært styre, men har samtidig unngått å gå direkte inn i krigen i frykt for en direkte konfrontasjon med Russland.

Torsdag rullet han ut den røde løperen for Sveriges statsminister Margareta Andersson og Finlands president Sauli Niinistö, dagen etter at de to landene brøt med mange tiårs alliansefrihet og søkte medlemskap i Nato.

Han ga de to landene USAs fulle støtte og sa at deres medlemskap vil gjøre Nato sterkere.