Verdens største flyeier har mistet 113 fly til Russland

I tillegg har Russland tatt beslag i elleve flymotorer, melder CNN.

AerCap Holdings, som leaser fly til flyselskaper verden rundt, opplyser at det har klart å sikre seg 22 fly og tre motorer før de ble tatt i beslag av russiske myndigheter.

Men tapet av 113 fly og elleve motorer har ført til at AerCap har måttet bokføre et underskudd på 2 milliarder dollar, i stedet for et ventet overskudd på 500 millioner dollar, i årets første kvartal.

AerCap har opprettet forsikringssaker for å få dekket tapet av flyene og motorene, men noen av kravene er rettet mot forsikringsselskaper som er i Russland. Det er derfor uvisst både når og eventuelt hvor mye av tapene som kan bli dekket, opplyser selskapet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen