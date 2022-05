Zelenskyj taler til filmfestivalen i Cannes

– Til slutt vil hatet forsvinne, og diktatorene vil dø, sa han i den overraskende talen under åpningen av den 75. filmfestivalen i Palais des Festivals i Cannes.

– Hundrevis av mennesker dør hver dag. De kommer ikke til å reise seg når applausen har lagt seg, sa han til de tilstedeværende i salen.

I talen refererte han til filmens makt under annen verdenskrig, og han nevnte spesifikt Charlie Chaplins film «Diktatoren», som gjorde narr av nazilederen Adolf Hitler.

– Vi trenger en ny Chaplin i dag for å bevise at filmen ikke har mistet sin stemme, sa han i talen, som han fikk stående applaus for.

– Forholder filmen seg taus, kan filmen holde seg utenfor dette, eller vil den la sin røst høre, sa han videre med henvisning til krigen i sitt hjemland.

Krigen i Ukraina blir et dominerende tema på festivalen, og en dag er reservert for ukrainske filmskapere. Dokumentarfilmen «Mariupolis 2» av den litauiske filmskaperen Mantas Kvedaravicius som ble drept av russiske styrker i april, blir vist spesielt.

