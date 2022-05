Narkotunnel fra Mexico avdekket i USA

Føderalt politi oppdaget tunnelen fredag mens de etterforsket seks mennesker som ble pågrepet for smugling av 800 kilo kokain, 74 kilo amfetamin og drøyt halvannen kilo heroin.

Tunnelen, som har sin inngang i Tijuana på mexicansk side av grensa, strekker seg trolig over 530 meter fram til et lagerbygg i et industriområde i Otay Mesa sør for San Diego, ifølge påtalemyndigheten. Den er fire meter bred og går 20 meter under bakken.

Inni tunnelen fant politiet forsterkede vegger, elektrisk strøm, et ventilasjonssystem og jernbaneskinner.

Tunnelen ble oppdaget fordi agenter fra departementet for innenlandssikkerhet som overvåket et hjem i San Diego, sporet de mistenkte til et hus 100 meter fra grensa. Der fant de tunnelens åpning i husets sementgulv.

Tunneler under grensa blir hyppig brukt til å smugle immigranter og narkotika til USA, som er verdens største forbruker av søramerikansk kokain. Over 90 tunneler er oppdaget bare i California siden 1993.

