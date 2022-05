Laveste britiske arbeidsledighet på 48 år

Det er 1,3 millioner ledige stillinger på arbeidsmarkedet i Storbritannia, ifølge statistikkbyrået ONS. Samtidig er det færre som deltar i arbeidslivet enn før pandemien: sysselsettingsgraden på 75,7 prosent er 0,9 prosentpoeng lavere enn i begynnelsen av 2020.

Langtidsledigheten er også rekordlav. Alle disse tallene skaper problemer for sentralbanken Bank of England, idet det skaper press på lønninger samtidig som inflasjonen stiger. I første kvartal i år økte lønningene i Storbritannia med 4,2 prosent, mot 3,7 prosent i fjerde kvartal i fjor.

Bank of England regner med at arbeidsledigheten synker til 3,5 prosent i tredje kvartal. Inflasjonen ventes imidlertid å øke til 8 prosent, og sammen med enda kraftigere prisøkninger på strøm og bensin ventes det at britiske husholdninger får et kraftig fall i reallønnen.

