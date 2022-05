Irland beklager britiske planer om revidering av handelsavtalen for Nord-Irland

– Slike ensidige handlinger når det gjelder en internasjonalt bindende avtale er skadelig for tilliten og vil bare gjøre det vanskeligere å finne en løsning, sa han tirsdag.

Den britiske regjeringen skulle tirsdag legge fram en plan for hvordan de vil tvinge fram endringer i avtalen med EU.

Statsminister Boris Johnson truet mandag nok en gang med å bryte avtalen, som er en del av brexitavtalen, som han mener er skyld i en politisk krise i Nord-Irland som hindrer en ny regjering i å komme på plass.

Den britiske regjeringen har foreløpig ikke bekreftet hvilke endringer det er snakk om, men flere medier skriver at det dreier seg om en lov som åpner for at Storbritannia kan overstyre enkelte av reglene som regulerer handel til og fra Nord-Irland.

