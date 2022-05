FN frykter eksplosiv spredning av koronavirus i Nord-Korea

Myndighetene i Nord-Korea har til nå rapportert om 56 dødsfall og nærmere 1,5 tilfeller av «febersykdom», ifølge det offisielle nyhetsbyrået KCNA.

Verdens helseorganisasjon (WHO) er bekymret og frykter at den svært smittsomme omikronvarianten av viruset nå sprer seg raskt i landet, der helsevesenet er i svært dårlig forfatning.

Tilbyr bistand

– WHO er dypt bekymret for faren for ytterligere spredning av covid-19 i landet, særlig fordi befolkningen er uvaksinert og har mange underliggende tilstander som gjør at de risikerer sykdom og død, sier WHOs-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– WHO har bedt Nord-Korea om å dele data og informasjon, sier han og legger til at myndighetene i Pyongyang har fått tilbud om både teknisk støtte, testutstyr, medisiner og vaksine. De skal foreløpig ikke ha takket ja til bistand utenfra.

Nord-Koreas mektige leder Kim Jong-un har stengt ned store deler av det fra før lukkede landet i et forsøk på å bremse smittespredningen. Han har også gitt landets forsvar ordre om å sørge for at restriksjoner blir etterlevd.

Uvaksinerte

Nord-Korea og Eritrea er nå de eneste to land i verden som ikke har startet massevaksinering mot covid-19, og WHO har ingen mulighet til å gripe inn når myndighetene sier nei.

WHO frykter nå at det skal oppstå nye virusvarianter.

– Når smitten spres ukontrollert, er det også høyere risiko for at det skal oppstå nye varianter. Derfor er det bekymringsfullt når land ikke benytter seg av de verktøyene som nå er tilgjengelig, sier WHO-sjefen.

