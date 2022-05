Finlands president hyllet fremtidig nordisk Nato-kvintett

I sin tale fremhevet Niinistö det nordiske sikkerhetssamarbeidet. Han fastholdt at Finlands og Sveriges inntreden i alliansen vil styrke Nordens posisjon i Nato.

– De nordiske landene, som er sterke sammen på så mange måter, vil utgjøre en sterk, nordeuropeisk kvintett også i Nato, sa Niinistö.

Niinistö er tirsdag på statsbesøk i Sverige, hvor han blant annet har hilst på det svenske kongeparet og statsminister Magdalena Andersson.

Under statsbesøket, som varer til onsdag, ventes en avklaring på når Finland og Sverige sender inn sine Nato-søknader. De to landene har bestemt seg for å sende inn søknadene samtidig.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen