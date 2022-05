Britisk parlamentariker pågrepet for overgrep

London-politiet har ikke navngitt politikeren, som er i 50-årene og sitter i Underhuset for toryene. Overgrepene han anklages for, skal ha skjedd for over ti år siden.

– Politiet mottok i januar 2020 en rapport om påståtte seksuelle overgrep begått mellom 2002 og 2009, heter det i en kunngjøring.

Tory-politikeren er varetektsfengslet mens etterforskningen pågår, heter det videre.

En talskvinne for Det konservative partiet sier at representanten har fått beskjed om ikke å vise seg i Parlamentet eller tilknyttede bygninger mens saken er under etterforskning.

Pågripelsen er den siste i rekken av skandaler rundt britiske parlamentarikere, mange av dem knyttet til statsminister Boris Johnsons parti De konservative.

I forrige måned ble det kjent at 56 parlamentarikere, blant dem tre statsråder, er satt under gransking etter anklager om seksuelle overgrep.

Tory-politikeren Neil Parish trakk seg nylig etter å ha innrømmet at han så på pornografi på mobilen sin i Underhuset.

En annen tory-politiker, Imran Ahmad Khan, trakk seg i april etter å ha blitt dømt for seksuelle overgrep mot en 15 år gammel gutt.

(©NTB)