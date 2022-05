– Vi forlater en epoke og går inn i en annen, sa Andersson mandag da den svenske regjeringen kunngjorde at landet vil søke om Nato-medlemskap.

Nå har Andersson signert søknaden, skriver TT.

Det samme har utenriksminister Ann Linde.

– Det kjennes stort, alvorstynget og som at vi har landet på det som er best for Sverige, sier Linde til SVT.

Hun sier at Sveriges søknad vil sendes inn samtidig som Finland sin.