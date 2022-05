Sverige sender diplomater til Tyrkia

Det melder britiske The Guardian, som viser til uttalelser fra forsvarsminister Peter Hultqvist til kringkasteren SVT.

– Vi sender en gruppe diplomater for å diskutere og ha dialog med Tyrkia, slik at vi kan se hvordan dette kan løses og hva det egentlig dreier seg om, sier Hultquist.

Bakteppet er at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans har sagt at han ikke er tilhenger av å ta Sverige og Finland inn i Nato. Han har anklaget Sverige for å huse væpnede kurdiske grupper som anses som terrorister.

En talsperson for Erdogan har imidlertid antydet at Tyrkia ikke vil gå så langt som å stenge Nato-døra fullstendig for Sverige og Finland.

