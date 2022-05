Sri Lanka er gått tom for bensin

– Vi er tomme for bensin. For øyeblikket har vi bare nok bensin lagret for én enkelt dag, sa statsminister Ranil Wickremesinghe i en tale til befolkningen mandag der han varslet enda mer motgang de neste månedene.

Sri Lanka står midt oppe i sin verste økonomiske krise siden uavhengigheten fra Storbritannia i 1948.

Akutt mangel på utenlandsk valuta gjør at landet ikke lenger kan betale for mat, drivstoff og andre importvarer, og i månedsvis har folk måttet stå i lange køer for å kjøpe importerte produkter som medisiner, bensin, matolje og matvarer, som det er mangel på.

Landet er nesten konkurs og har suspendert betaling av rundt 7 milliarder dollar i avdrag på utenlandslån. Gjelda er på 51 milliarder dollar, men landet har nå bare 25 millioner dollar i valutareserver, og Wickremesinghe sier det trengs 75 milliarder dollar til å dekke de mest umiddelbare behovene til befolkningen.

Wickremesinghe ble innsatt som ny statsminister forrige torsdag, få dager etter at forgjengeren Mahinda Rajapaksa trakk seg som følge av store protester og opptøyer.

I talen sa Wickremesinghe at han planlegger et spesielt nødbudsjett i stedet for det mer utviklingsrettede budsjettet som ble godkjent tidligere i år. Penger som skulle gått til investeringer i infrastruktur, skal nå kanaliseres til velferdssaker.

Situasjonen er så elendig at staten er tvunget til å trykke penger for å betale lønningene til statsansatte og kjøpe viktige varer og tjenester. Mangelen på medisiner er så akutt at det er vanskelig å finne medisin mot rabies eller til hjertepasienter.

– Jeg har ingen grunn til å skjule sannheten. Selv om disse faktaene er ubehagelige og skremmende, er det slik det faktisk er, sa han og varslet mer motgang framover.

Blant forslagene Wickremesinghe har lagt fram, er privatisering av det tapsbringende nasjonale flyselskapet Sri Lankan Airlines.

