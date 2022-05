På en pressekonferanse i Stockholm mandag sa han at andre land kan behandle søknaden raskere, men at han ikke er tvil om at USA vil godkjenne den, raskere enn ved tidligere søknader fra andre land, og trolig innen august.

McConnell er på besøk i Sverige, Finland og andre land i spissen for en delegasjon med republikanske senatorer for å vise støtte mens Russland er i krig med Ukraina.

