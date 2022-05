Stoltenberg: Ukraina kan vinne krigen mot Russland

Stoltenberg slår fast at Russlands krigføring mot Ukraina ikke går som Moskva planla.

– De klarte ikke ta Kyiv, de trekker seg tilbake fra Kharkiv, og de store angrepene mot Donbas har stoppet opp. Russland oppnår ikke sine strategiske mål, sier Nato-sjefen.

Han mener at Russland ikke klarer å oppnå sine strategiske mål. President Vladimir Putin ønsker å slå ned Ukraina, at Nato skal ned og at Nord-Amerika og Europa skal splittes.

– Men Ukraina står, Nato er sterkere enn noen gang og Europa og Nord-Amerika står solidarisk samlet. Ukraina kan vinne denne krigen, sa Stoltenberg, og la til:

– Ukraina kan vinne denne krigen.

Søndag ble det klart at den finske regjeringen har besluttet å søke medlemskap. Stoltenberg kommenterte det kort og han gjorde det nok en gang klart at de to landene har alliansens støtte.

– Det er opp til dem å velge hva de vil gjøre. Vi vil støtte dem, uansett hva beslutningen blir, sa han.

Stoltenberg deltar ikke på møtet med Natos utenriksminister i Tyskland fordi han er smittet av korona. Han følger derfor møtet fra Brussel.

