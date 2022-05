Stoltenberg om Tyrkias våpenkrav: – Vanskelig problemstilling

– Det er en problemstilling som har vært oppe flere ganger fra Tyrkias side at noen Nato-land har ulike former for restriksjoner eller begrensninger på våpeneksport til Tyrkia, sier Stoltenberg på spørsmål fra NTB.

Den tyrkiske utenriksminister Mevlut Cavusoglu skal ha klargjort hva landet vil kreve for å støtte svensk medlemskap, ifølge VG:

* Sverige må fjerne forbud mot våpeneksport.

* Gi sikkerhetsgarantier

* Stoppe å støtte terrorister i landet.

– Vanskelig

Stoltenberg sier temaene om støtte til de kurdiske gruppene PKK og YPG er velkjente. Det samme er diskusjonen om våpeneksport. Det er heller ikke en problemstilling som begrenser seg til Sverige og Finland, legger han til.

– Dette er en problemstilling som er vanskelig og som har vært tatt opp mange ganger, så det er ikke en særegen problemstilling for Sverige og Finland. Vi har funnet måter å håndtere det på, og nå jobber vi med måter å bidra til at dette ikke hindrer en historisk mulighet til å få to nye medlemmer, Sverige og Finland.

Dypere forsvarssamarbeid

Utvidelsen er på agendaen under utenriksministermøtet i Berlin. Stoltenberg benyttet anledningen på pressekonferansen til nok en gang å uttrykke støtte til Finland og Sverige – samtidig som han understreker at spørsmål om Nato-søknad er noe landene må avgjøre selv.

Men å innlemme de to landene vil styrke både Nato og det nordiske forsvarssamarbeidet, understreket han.

– Det vil være første gang noensinne at de nordiske landene er innenfor samme sikkerhetsordning. Det vil kunne bidra til et dypere, mer omfattende militært samarbeid som vil strekke seg fra Island og Grønland i vest helt til Finland, sa Stoltenberg.

Støtte i gråperioden

Finland og Sverige har hatt en rekke samtaler om hva som skjer i den såkalte gråperioden, tiden det tar fra en søknad sendes til landet er fullt akseptert som medlem. Stoltenberg ser for seg en kombinasjon av støtte fra Nato som helhet og bidrag fra enkelte medlemsland.

– Det kan være flere Nato-øvelser og mer tilstedeværelse i Sverige og Finland og i områdene rundt. Og det kan være at det forsterkes ytterligere av enkeltallierte. Det har vi allerede sett fra Storbritannia, sa han.

