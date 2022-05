Presidentvalget i Somalia gikk til tredje runde – norske Khaire er ikke med

Blant de 36 kandidatene i første runde var sittende president Mohamed Abdullahi Mohamed, bedre kjent som Farmajo, og to av hans forgjengere, i tillegg til tidligere statsminister Hassan Khaire, som er norsk statsborger.

Begge de to ble med videre til andre runde av valget. De andre som var videre, var tidligere president Hassan Sheikh Mohamud og Puntland-leder Said Abdullahi Dani.

I tredje runde står bare Farmajo og Mohamud igjen.

Presidenten velges i et indirekte valg der alle 275 medlemmer av nasjonalforsamlingen og 54 senatorer deltar. Vinneren må sikre seg støtte fra to tredeler av nasjonalforsamlingen, altså minst 184 stemmer.

Medlemmene av nasjonalforsamlingen har samlet seg i et telt inne på Mogadishus tungt bevoktede flyplasskompleks.

Valg av både president og nasjonalforsamling skulle vært holdt for lenge siden etter at Farmajos termin var over i februar 2021.

Han trosset kritikken og forlenget presidentperioden på grunn av striden om prosedyrene, noe som utløste spenninger og sammenstøt mellom forskjellige politiske grupperinger.





