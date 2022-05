Gjerningsmannens foreldre avhørt etter masseskyting i USA

Myndighetene undersøker nå et manifest som ble lagt ut på nettet før skytingen, og som beskriver i detalj episoden på forhånd og identifiserer 18 år gamle hvite Payton Gedron som gjerningsmannen.

I manifestet er det henvisninger både til skytingen i en moské i Christchurch på New Zealand i 2019 og til Anders Behring Breivik som sto bak angrepet på regjeringsbygget og AUFs sommerleir på Utøya i 2011.

Den foreløpige undersøkelsen tyder på at Gedron gransket de to skytingene grundig og gjentatte ganger har vært innom nettsider med rasistisk ideologi og konspirasjonsteorier.

Dokumentet tydeliggjør Gedrons rasistiske, antisemittiske og innvandrerfiendtlige holdninger, blant annet at han vil at alle som ikke har europeisk opphav, skal fordrives fra USA.

Myndighetene har allerede fastslått at motivet for skytingen var rasehat.

Strømmet skytingen

Gedron strømmet også skytingen direkte på strømmetjenesten Twitch, som eies av Amazon og er populær blant gamere. Twitch opplyser at de kuttet sendingen allerede etter to minutter.

Ti personer ble drept og tre såret da en person iført skuddsikker vest og hjelm lørdag ettermiddag skjøt rundt seg med et halvautomatisk gevær på et supermarked i et svart nabolag i Buffalo. Elleve av de drepte var svarte.

Det er ikke klart hvorfor Gedron reiste over 300 kilometer fra sitt hjem i Conklin i New York til nettopp dette supermarkedet. Men etterforskerne mener at han hadde gransket demografien rundt supermarkedet, og at han så etter nabolag med svart folkeflertall.

[ Hatkriminalitet er et samfunnsproblem ]

Konfrontert av politiet

Da Gedron ble konfrontert av politiet i supermarkedet Tops Friendly Market, satte han geværet mot hodet sitt, men ble overtalt til å la seg pågripe. Han ble siktet for drap da han ble framstilt for fengsling.

– Vi etterforsker hendelsen både som hatkriminalitet og rasistisk motivert voldelig ekstremisme, opplyste spesialagent Stephen Belongia hos FBI i Buffalo på en pressekonferanse lørdag.

Granskingen viser også at Gedron i fjor da han var 17 år gammel truet med å gjennomføre en masseskyting på skolen sin. Han ble da sendt til psykiatrisk behandling.

Det halvautomatiske geværet hans er kjøpt på lovlig vis, men ammunisjonen er av et slag som det er forbudt å selge i New York.

Blant de drepte er sikkerhetsvakten Aaron Salter, en tidligere politimann, som åpnet ild og forsøkte å stoppe gjerningspersonen. Men kulene ble stanset av Gedrons skuddsikre vest, og Salter ble i stedet skutt og drept selv.

[ Flere drept i masseskyting i USA ]

Biden fordømmer

– Hat er fortsatt en stygg flekk på USAs sjel, sier president Joe Biden etter den nye masseskytingen.

– En enslig mann, væpnet med krigsvåpen og en hatefull sjel, skjøt og drepte ti uskyldige mennesker i kaldt blod i en matbutikk lørdag, sa Biden under en seremoni for å hedre falne politifolk søndag.

– Vi må alle samarbeide for å renske ut hatet som fortsetter å være en skamplett på Amerikas sjel, sa han videre og viste til at justisdepartementet etterforsker hendelsen som «hatkriminalitet, en rasistisk motivert handling basert på hvit makt og voldelig ekstremisme».





