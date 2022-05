Eksperter om Tyrkias spark mot finsk og svensk Nato-medlemskap: – Kun et spill

«Et spill», «enfant terrible» og «ikke overraskende». Det er ordene eksperter bruker om Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans utspill om finsk og svensk Nato-medlemskap.

Fredag sa presidenten at han ikke er tilhenger av å ta Sverige og Finland inn i Nato. Han mener at å innlemme dem i alliansen vil være en feil og hevdet at skandinaviske land støtter militante kurdere, og andre grupper som Tyrkia ser på som terrorister.

Uttalelsene kommer etter at Finland torsdag sa at de vil søke om Nato-medlemskap. Kort tid etter kom det signaler fra Sverige om at de vil søke medlemskap på mandag.

Et spill fra Erdogan

– Dette må ses på som et spill fra Erdogan. Tyrkia har lang erfaring med å utnytte muligheter til egen politisk vinning. Dette har vi sett tidligere blant annet ved flyktningstrømmer, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole til NTB.

Han mener Erdogan forsøker å balansere mellom Nato og Russland og legge press på Nato for å få gjennom egne politiske interesser. Bakteppet kan dreie seg om energiforsyning, støtte til kurderne, kritikken Tyrkia har fått for menneskerettsbrudd, handel, og ikke minst russiske turister, som er svært viktig for Tyrkias økonomi, ifølge Karlsen.

Janne Haaland Matlary støtter opp om Karlsens teori. Hun er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo.

– Tyrkerne er Natos «enfant terrible» («vanskelig barn» på norsk), så dette er bare ett av mange utspill og som vanlig et forsøk på å få fordeler mot å gi seg, sier hun til NTB.

Tyrkia sitter med jokeren …

Tyrkias særstilling i forsvarsalliansen gjør det lett for dem å veksle mellom å støtte Vesten og Russland, forklarer Matlary.

– Erdogan vet at Tyrkia ikke kastes ut av Nato fordi landet er geopolitisk så viktig. Han vet også at han har vetomakt i medlemsspørsmålet, og vil bruke dette som utpressing, sier hun.

Karlsen tror neppe at Erdogans uttalelser vil få særlige konsekvenser for Finlands og Sveriges muligheter til å bli tatt opp i forsvarsalliansen.

– Dette er et kritisk øyeblikk for Nato som det er helt usannsynlig at noen av medlemslandene kommer til å stoppe, sier Karlsen.

… eller gjør de?

Karlsen peker også på uttalelser fra Sveriges utenriksminister etter hun ble kjent med Erdogan sine uttalelser fredag.

– Jeg tror vi ville fått en veldig sterk støtte fra store, viktige land som er medlemmer – og som også Tyrkia er interessert i å ha et godt forhold til, sa hun.

– Det var en kryptisk uttalelse fra Ann Linde. Les dette som at hvis noen land i Nato skulle forsøke å stanset prosessen nå, så ville det blitt møtt med alvorlige reaksjoner fra resten av Nato, sier Karlsen.

Avviser blokkering

Tyrkia forsøker ikke å blokkere et mulig Nato-medlemskap for Sverige og Finland, men vil sørge for at alle medlemslandenes sikkerhetsbekymringer blir ivaretatt, sier en talsperson.

– Det kan ikke bare gå én vei. De kan ikke ignorere Tyrkias bekymringer knyttet til sikkerhet som om det ikke er viktig og så når vi tar opp dette temaet så sier de «Å, dere skaper trøbbel, dere forstyrrer Natos enhet», sier Ibrahim Kalin, talsperson for president Recep Tayyip Erdogan, ifølge New York Times.

