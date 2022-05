Britney Spears har spontanabortert

Spears kunngjorde for en måned siden at hun var gravid. Den 40 år gamle sangeren ventet sitt første barn sammen med kjæresten Sam Asghari.

Artisten opplyste selv om spontanaborten på Instagram. .

– Det er med stor sorg at vi må kunngjøre at vi har mistet vår mirakelbaby tidlig i svangerskapet. Det er en grusom tid for enhver forelder. Kanskje skulle vi ha ventet med å offentliggjøre graviditeten til vi var lengre på vei, men vi var så begeistret for å dele den gode nyheten, heter det i innlegget til Spears og Asghari.

Spears har fortalt at hun lenge ønsket seg barn med 28 år gamle Asghari. Det 14 år lange vergemålet, der faren fram til i fjor høst styrte alt fra hennes personlige gjøremål til karrieren og pengesekken, satte imidlertid en stopper for det.

Spears har to sønner på 15 og 16 år fra et tidligere forhold med Kevin Federline.

