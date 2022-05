Venter stort oppmøte på demonstrasjoner for abortrettigheter i USA

De planlagte landsomfattende demonstrasjonene er et svar på et lekket utkast til en uttalelse fra USAs høyesterett. Det viser at det konservative flertallet av dommerne der vurderer å sette dommen i «Roe vs. Wade» til side. Dommen fra 1973 sikret adang til abort over hele landet.

– Vi orker ikke flere angrep på abortrettighetene. Vi marsjerer i dag for å heve stemmen, klart og tydelig, heter det i en tweet fra Women's March, en av arrangørene bak lørdagens «Bans of Our Bodies»-demonstrasjoner.

Det er ventet demonstrasjoner i New York, Washington, Los Angeles, Austin og Chicago, samt hundrevis av mindre arrangementer over hele landet.

(©NTB)