Huitfeldt om Erdogans Nato-nei: – Nye signaler

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan stjal showet før Natos utenriksministermøte i Berlin denne helgen da han fredag sa at det vil være en feil å innlemme Finland og Sverige i Nato. En søknad fra de to landene ventes om få dager.

Det er nye toner fra Tyrkia, ifølge utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Det som kom nå de siste dagene har ikke vært uttrykt tidligere, så det er nye signaler. Men hva som reelt sett ligger i det må vi høre nærmere om, sier Huitfeldt til pressen på Nato-møtets første dag.

En talsperson for Erdogan har i ettertid rykket ut og sagt at Tyrkia ikke forsøker å blokkere et mulig Nato-medlemskap for Finland og Sverige, men vil sørge for at alle medlemslandenes sikkerhetsbekymringer blir ivaretatt. Det skriver New York Times.

Lørdag skal Sveriges utenriksminister Ann Linde og Finlands utenriksminister Pekka Haavisto møte Tyrkias utenriksminister Ahmet Davutoglu for å diskutere Nato-spørsmålet.

– Nå må vi snakke med dem og høre hva de egentlig mente med disse utspillene, sier Huitfeldt, som i likhet med statsminister Jonas Gahr Støre kaller Erdogans utspill for «overraskende».

– Jeg opplever at det er stor støtte blant Natos medlemsland i å invitere Finland og Sverige inn dersom de skulle ønske det, sier hun.

