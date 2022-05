Støre og Johnson signerte erklæring

– Storbritannia er en god nabo og nær alliert. Vi har lange tradisjoner for et tett samarbeid. Nå står britene utenfor EU, og det bilaterale samarbeidet blir enda viktigere enn tidligere, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

I erklæringen om bilateralt strategisk samarbeid heter det blant annet at Norge og Storbritannia vil styrke samarbeidet om å forsterke forsvaret i Ukraina. Dette vil blant annet skje gjennom et britiskledet fond for å forsyne Ukraina med militært utstyr.

De to landene vil også fremme «interoperabilitet» mellom sine styrker, samt samarbeide på en rekke andre områder, som i energi- og økonomipolitikken og i klima- og miljøpolitikken.

Saken fortsetter under videoen

Under besøket i den britiske hovedstaden har Støre også hatt møter med Storbritannias nærings-, energi- og industriminister Kwasi Kwarteng, Labour-leder Keir Starmer og norsk næringsliv.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen