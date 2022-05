Røde Kors: Mer enn 10 millioner mennesker kan sulte i Vest-Afrika

Problemet er at mye av avlingene har blitt spist opp i vinter og i vår, og at den neste avlingen ikke har modnet ennå. Det blir forverret av konflikter og de store flyktningbevegelsene som følger med dem, ifølge ICRC.

Minst 2 millioner mennesker er fordrevet i de vestafrikanske landene Mali, Burkina Faso, Niger og Mauritania. Mest alvorlig er situasjonen i Burkina Faso, der 1,8 millioner mennesker – en tidel av landets befolkning – har blitt tvunget på flukt.

Landet rammes jevnlig av islamistiske terrorangrep, og humanitære organisasjoner sliter ofte med å ta seg til dem som trenger hjelpen aller mest.

I tillegg er Sahel-regionen særlig sårbar for klimaendringer. En av de verste tørkeperiodene på flere tiår har gått hardt ut over avlingsutbyttet.

– I enkelte steder i Burkina Faso venter folk i kø i tre døgn for å få tilgang til borehull. Livene deres dreier seg fullstendig rundt å ta seg til vann. Om situasjonen forverres ytterligere, står vi overfor en helt reell mulighet for at mennesker og dyr dør av tørst, sa ICRCs Afrika-direktør Patrick Youssef torsdag.

