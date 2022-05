Tusenvis hyllet drept palestinsk journalist

Akleh ble skutt i hodet og drept under et israelsk raid mot en palestinsk flyktningleir i Jenin onsdag. Andre journalister som var til stede, inkludert en som ble såret, sier de israelske soldatene åpnet ild mot dem, til tross for at de bar vester og hjelmer merket med «PRESS».

Israels statsminister Naftali Bennett hevdet at Akleh «trolig» ble drept av en palestinsk skytter, men forsvarsminister Benny Gantz medga at israelske soldater kunne ha avfyrt det dødelige skuddet.

Akleh hadde jobbet for Al Jazeera i de okkuperte palestinske områdene siden 1997 og nøt stor anerkjennelse som journalist. Torsdag ble båren hennes fraktet til Ramallah, der president Mahmoud Abbas var blant dem som viste henne den siste ære.

– De kan ikke skjule sannheten om denne forbrytelsen, sa Abbas i en tale ved den flaggdraperte kisten.

Tusenvis av palestinere hadde tatt oppstilling langs ruten der kisten ble kjørt, og mange av dem holdt blomster og bilder av henne.

Shireen Abu Akleh, som også hadde amerikansk statsborgerskap, kom fra en kristen palestinsk familie. Fredag gravlegges hun i Øst-Jerusalem, der hun ble født.

