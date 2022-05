Norge, Danmark og Island vil samkjøre Nato-ja

– I Norden er vi enige mellom Danmark, Norge og Island om at vi skal være tidlig ute, og gjerne på samme dag, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

– Så er vårt inntrykk at ingen av Natos medlemsland har signalisert vanskeligheter med dette. Så jeg tror det ligger til rette for at det kan være en rask beslutningsprosess, sier han.

Ifølge Støre virker det klart at ingen allierte kommer til å si at Finland og Sverige ikke kvalifiserer til medlemskap i Nato.

– Og da er det heller ingen oppside i å utsette og vente.

Det er nå ventet at Finland og Sverige vil søke medlemskap i Nato tidlig neste uke. Støre understreker at det er opp til de to landene selv å avgjøre om de vil søke. Men signalene Norge får, er ifølge ham at det kan gå svært raskt fra en søknad eventuelt mottas, til klarsignalet fra alliansen gis, slik at ratifikasjonsprosessen i de 30 medlemslandene kan starte.

– Det kan skje bare på et par uker, sier Støre.

– Så jeg holder åpent for at vi kan gå til Stortinget og få ratifisert fra norsk side før 17. juni, som er siste dag i denne sesjonen. Hvis ikke så får vi være åpne for å se på sommerukene eller til høsten. Men akkurat nå skal vi ikke utelukke at vi kan gjøre dette allerede i vår, sier han.

[ På full fart inn i Nato ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen