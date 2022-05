Kalush-medlem: Ukraina vil arrangere Eurovision neste år

Bandet er storfavoritter til å vinne årets utgave av musikkonkurransen, som holdes i Torino.

Under et arrangement i regi av den tyske ambassaden framførte Kalush Orchestra sin låt «Stefania», både som originalversjon og som en improvisert, akustisk versjon sammen med årets tyske deltaker, Malik Harris.

Det er fast tradisjon at vinneren arrangerer neste års konkurranse, og det har vært mange spekulasjoner rundt hva som vil skje hvis det blir krigsherjede Ukraina.

Kalush Orchestras rapper og frontfigur Oleh Psiuk er tydelig i sitt svar.

– I så fall vil Ukraina være vertskap for Eurovision Song Contest neste år. Det vil være et nytt land. Et integrert, utviklet og lykkelig Ukraina, sier han til NTB.

