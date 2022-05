Hovedmann bak folkemordet i Rwanda døde i 2006

Den tidligere lederen av landets presidentgarde, Protais Mpiranya, døde i Zimbabwe i 2006, sier FN-etterforskerne som gransker saken.

Mpiranya ble i 2000 tiltalt av det FN-oppnevnte Rwanda-tribunalet for å ha spilt en sentral rolle under folkemordet der rundt 800.000 tutsier og moderate hutuer ble drept i løpet av 100 dager.

Mpiranya skal blant annet ha vært en av dem som beordret drapet på statsminister Agathe Uwilingiyimana, ti belgiske soldater som voktet henne, samt flere andre ledende politikere og familiene deres 7. april 1994, da folkemordet var i sin begynnelse.

Etterforskere fra tribunalet jaktet på ham i over to tiår, men konkluderer nå med at Mpiranya døde av tuberkulose i Zimbabwes hovedstad Harare, 40 år gammel.

Etter at Felicien Kabuga ble pågrepet i Frankrike for to år siden, og Mpiranyas død, er det bare fem navn igjen på listen over hovedmenn som fortsatt er ettersøkt etter folkemordet.

