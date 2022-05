Ellsberg advarer Sverige mot Nato-medlemskap

Ellsberg kaller i et intervju med Dagens Nyheter Nato en «selvmordspakt» og oppfordrer Sverige til i stedet å søke bilaterale avtaler for å styrke eget forsvar.

I stedet for å kjempe for nedrustning og avspenning leker Sverige nå med «de mørke kreftene som driver kapprustning og truer med å utrydde menneskeheten», sier den i dag 91 år gamle varsleren og fredsaktivisten som i 1971 lekket en hemmelig Pentagon-studie til The New York Times.

President Richard Nixons nasjonale sikkerhetsrådgiver Henry Kissinger kalte Ellsberg «USAs farligste mann som for enhver pris må stanses», og The New York Times ble tvunget til å stanse trykkingen av det som skulle ha vært en omfattende artikkelserie, basert på det lekkede materialet.

Ellsberg fikk da Washington Post til å følge opp, og da også de fikk trykkeforbud gikk han videre til aviser som Boston Globe og St. Louis Post-Dispatch og lå hele tiden ett steg foran myndighetenes forsøk på knebling.

Pentagon Papers, som lekkasjen ble døpt, bidro til å snu opinionens syn på Vietnam-krigen i USA.

