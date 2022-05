Britisk politi har skrevet ut 50 nye partygate-bøter

Det er en dobling fra forrige måned, da politiet oppga at 50 bøter så langt var skrevet ut i forbindelse med den mye omtalte partygate-skandalen.

Bøtene er utstedt i forbindelse med politiets etterforskning av brudd på koronaforskriftene ved britiske regjeringskontorer, inkludert statsminister Boris Johnsons offisielle residens i Downing Street.

Brøt loven

Johnson innrømmet forrige måned at han var en av dem som ble ilagt bot fra politiet for å ha deltatt på fester og sammenkomster mens resten av landet var nedstengt. Det gjør ham til den første britiske statsministeren som har blitt straffet for å bryte loven mens han innehar embetet.

Avsløringene om at Johnson og andre høytstående tjenestemenn brøt loven ved å invitere til samlinger i diverse regjeringskontorer under pandemien i 2020 og 2021 har opprørt velgere og ført til krav om at Johnson må gå av.

Beklaget

Johnson har beklaget å ha deltatt på sin egen overraskelsesbursdagsfest i Downing Street i juni 2020, men har likevel insistert på at det ikke «gikk opp for ham» at det var en fest.

Johnsons kone, Carrie og finansminister Rishi Sunak har også sagt at de ble bøtelagt for å delta på samme fest.

Politiet har på sin side ikke ønsket å identifisere hvem de har skrevet ut bøter til.

