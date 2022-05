Republikanerne blokkerte forslag om abortlov i Senatet

Loven om beskyttelse av kvinnehelse som ble vedtatt i Representantenes hus, ville gjort adgang til abort til en føderal rettighet. Men forslaget var på forhånd dømt til å mislykkes og kom ikke engang opp til avstemning i Senatet

51 senatorer, hvorav alle de 50 republikanerne, stemte onsdag imot å vurdere lovforslaget. 60 stemmer var nødvendig for å gå videre med forslaget.

Demokratene fremmet forslaget i kjølvannet av lekkasjen fra USAs høyesterett i forrige uke. I et utkast til flertallsavgjørelse antyder dommerne at de vil annullere kjennelsen i saken Roe vs. Wade fra 1973. Denne kjennelsen har siden gitt amerikanske kvinner adgang til fri abort, og Demokratenes forslag gikk ut på å lovfeste abortretten.