Inflasjon på 8,3 prosent i USA

De nye tallene, som ble presentert onsdag, kan tyde på en viss oppbremsing av prisveksten.

Prisene på en rekke varetyper fortsatte imidlertid å stige i april. Blant disse var boliger, mat og nye kjøretøyer.

Samtidig falt prisene på energi. Samlet sett steg konsumprisindeksen med 8,3 prosent fra april i fjor til april i år.

Inflasjonen i mars lå på 8,5 prosent – det høyeste nivået på over 40 år. For å få bukt med den høye inflasjonen ble den amerikanske styringsrenta hevet med 0,5 prosent i forrige uke. Rentehoppet var det største på over 20 år.

Målet til den amerikanske sentralbanken er en årlig inflasjon på 2 prosent.

I etterkant av pandemien har inflasjonen steget kraftig i en rekke land rundt om i verden. Også Storbritannia, Norge og flere andre land har begynt å heve rentene for å bremse prisveksten.

Krigen i Ukraina har ført til ytterligere økning i prisene på mat. Grunnen er at Russland og Ukraina er blant verdens største produsenter av korn og flere andre landbruksprodukter.

[ Lokale krefter vil bane vei for Nord-Norgebanen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen