Både Subwoolfer og Amanda Tenfjord videre til Eurovision-finalen

Av Alexander Vestrum/NTB

De norske artistene Subwoolfer sto på scenen som nummer 16 av de 17 deltakerne i semifinalen tirsdag. Norge ble lest opp som land nummer seks av de ti som gikk videre.

Låten «Give That Woolf A Banana» er skrevet av Subwoolfer-medlemmene «Jim» og «Keith» sammen med DJ Astronaut.

Subwoolfer holder fortsatt sine egentlige identiteter hemmelig. Selv opplyser de å ha møttes for 4,5 milliarder år siden, da månen var en egen planet.

Løftet masken

I forbindelse med et pressetreff tidligere tirsdag løftet DJ Astronaut masken. Det viste seg å være fjorårets Melodi Grand Prix-vinner Tix. NRKs bilder viser tydelig Tix, med sine sedvanlige solbriller og pannebånd.

NRKs delegasjonsleder Stig Karlsen kunne ikke bekrefte DJ-ens identitet, og det er heller ikke klart om Tix har vært med de to gule ulvene på showene tidligere.

Heller ikke talsperson Carl-Henrik Wahl ville kommentere saken.

Norsk-gresk finalist

Norsk-greske Amanda Tenfjord var også blant de ti som ble ropt opp – som nummer sju. 25-åringen framførte «Die Together», som hun har skrevet sammen med Bjørn Helge Gammelsæter.

Under pressekonferansen med de ti deltakerne som gikk videre fra den første semifinalen, fortalte Tenfjord at hun ikke var for nervøs.

– Det kjentes veldig godt, og jeg kunne høre applausen gjennom in-ear-monitorene. Det var en fantastisk følelse, sa 25-åringen.

Dynamisk framføring

Under framføringen i finalen var det til tider så stille i salen at publikum tydelig kunne høre at den norsk-greske artisten trakk pusten – før hun dro låten «Die Together» opp i virkelig kraftfulle partier. Det hele til et enkelt, men effektivt sceneshow.

Hellas ligger for øyeblikket på femteplass på den samlede spillselskapoversikten til Eurovisionworld. Norge rykket én plass opp etter semifinalen, til sjuendeplass.

Ukrainsk favoritt

Ikke overraskende er også oddsfavoritten Ukraina videre til finalen. Landet stiller med Kalush Orchestra og låten «Stefania».

Island tok seg videre fra semifinalen, mens Danmark ikke var blant landene som ble lest opp.

Sverige og Finland er i den andre semifinalen torsdag, og førstnevnte er blant favorittene.

