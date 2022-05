Subwoolfer: Vant vi?

Av Alexander Vestrum / NTB

«Give That Wolf A Banana» ble etterfulgt av markant applaus fra journalistene, som hadde tilgang til den første generalprøven mandag ettermiddag.

– Vant vi? spør gruppa i en kommentar formidlet av NRKs pressefolk.

– Beste til nå

Gruppas talsperson Carl-Henrik Wahl var også i salen, og han virket fornøyd da NTB snakket med ham.

– Jeg kjenner det i hjertet nå, sa Wahl.

Morten Westgaard fra Eurovision Norway rapporter fra Torino i sosiale medier. Han beskriver mandagens framføring som den beste han har sett fra gruppa til må.

– De har alltid ett gir til å gå på. Da satser jeg på at de finner fram det til juryfinalen, sier han til NTB.

Den andre generalprøven mandag kveld er viktig fordi den danner grunnlaget for jurystemmene, som utgjør halvparten av totalen.

Norsk-gresk deltaker

Også gresk-norske Amanda Tenfjord deltar i tirsdagens semifinale – for Hellas. Hun er i likhet med Subwoolfer blant dem som ganske så sikkert ventes å ta seg til finalen lørdag.

Ukraina ligger helt øverst på lista over land som ventes å ta seg til finalen fra tirsdagens semifinale, men også Norge og Hellas ligger på ned mot 1 i odds på den samlede spillselskapoversikten til Eurovisionworld.

Når det gjelder finalen, regnes det som 49 prosent sikkert at Ukraina kommer til å vinne.

– Ukrainsk kultur lever

Ukraina gikk rett til topps på listene etter den russiske invasjonen i slutten av februar og har ligger der siden.

– Vi er her for å vise at ukrainsk musikk og ukrainsk kultur lever. Det er forsøk på å ødelegge ukrainsk kultur, men vi viser at ukrainsk kultur er vakker og levende, sa bandets frontfigur Oleh Psiuk til NTB søndag.

Etter Ukraina på lista følger nå Storbritannia, Italia, Sverige og Spania.





